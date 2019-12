Baromètre des territoriaux

Publié le 16/12/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : les relations avec Emmanuel Macron se sont-elles améliorées ?

L’opération reconquête d’Emmanuel Macron se solde par un échec. Seulement 28 % de notre panel considèrent que le chef de l’Etat est parvenu à recoller les morceaux avec les collectivités. Un chiffre qui vire au zéro pointé chez les catégorie C. Le reflet d’une coupure entre le chef de l’Etat et les classes populaires qui s’est aggravée lors des élections européennes de mai dernier. Seul motif d’espoir pour le Président : les 27 % de « sans opinion » de notre panel qui pourraient basculer en sa faveur. Pour ce faire, Emmanuel Macron va devoir à nouveau mouiller sa chemise après le grand débat avec les maires de France. Il devra monter en première ligne pour hisser sur le pavois son projet de loi « 3 D », comme décentralisation, différenciation et déconcentration.