Coaching, mentorat… 1001 façons de devenir manager

Formation

Publié le 12/12/2019 • Par Solange Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Collectivités et centres de gestion ont engagé des plans d’accompagnement des managers, déployant des outils – codéveloppement, manag’lab… – pour répondre à divers enjeux dont la transformation des organisations.

Les formations au management avec programmes ficelés d’avance et pédagogie classique sont en recul. « Il s’agit désormais d’accompagner les managers dans la transformation des organisations. On requestionne les objectifs du programme et on coconstruit les étapes pour atteindre l’ambition initiale », relève Emmanuelle Jeannin, responsable du pôle de compétences « management stratégique » du Centre national de la fonction publique territoriale. Une approche partagée par nombre de grandes collectivités et centres de gestion qui ont élaboré une offre d’outils pour accompagner les managers : codéveloppement, coaching, rendez-vous conviviaux autour d’un repas, mentorat…

Des directeurs aux encadrants de proximité, il s’agit de créer une culture managériale commune en favorisant l’interconnaissance et le partage d’expériences, dans une dynamique transversale. « L’idée est de resserrer la chaîne hiérarchique et que tous les managers partagent des bases communes, l’animation de réunion, la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier