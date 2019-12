Déontologie, alerte éthique et laïcité : un référent unique, mutualisé et indépendant

Publié le 18/12/2019 • Par Solange Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

En Occitanie, six centres de gestion font appel au même référent « déontologie, alerte éthique, laïcité ». Magistrat à la retraite, il est extérieur aux centres.

Ancien magistrat financier de la chambre régionale des comptes d’Occitanie à la retraite depuis deux ans, Claude Beaufils a été recruté par le CDG de l’Ariège (400 collectivités, 3 300 agents) comme référent « déontologie, alerte éthique et laïcité ». Il est entré en fonction en janvier 2019 et présente un triple avantage. « Il est extérieur au CDG et aux collectivités, donc plus neutre. Cela laisse plus de latitude aux agents », note Frédérick Dedieu, directeur du CDG de l’Ariège. C’est d’autant plus important que les CDG ont toujours œuvré pour les employeurs. « Si le référent avait été interne au CDG, cela aurait pu être un frein », ajoute le directeur.

Confidentialité

« Les questions posées touchent forcément à la vie interne des organisations. Quelqu’un de l’intérieur est moins crédible, car il est impliqué dans celle-ci », renchérit Claude Beaufils (lire ci-dessous). La confidentialité est également garantie car le référent échange uniquement avec les agents qui le saisissent directement. Et du côté des CDG, cela évite de bousculer une culture « employeur » bien ancrée. Autre avantage :

