Le label Ville active et sportive se structure

Sport

Publié le 29/11/2019 • Par David Picot • dans : France

Lancé en 2017, le comité national des Villes Actives et Sportives (CNVAS) organisait une première rencontre technique ce 28 novembre, à Bourges (Cher). L’enjeu : se structurer et faire vivre ce label, dans un contexte d’émergence du très médiatique Terre de Jeux 2024.

« Cette rencontre sera une réussite si vous repartez plus riches d’idées et d’ambitions pour vos territoires », a lancé en ouverture vidéo, la ministre des sports, Roxana Maracineanu. Message reçu par les 80 participants – élus au sport et directeurs des sports pour la plupart – à cette journée organisée à Bourges, par le Comité national des Villes actives et sportives (CNVAS). Une maigre affluence, au regard des 374 communes labellisées à ce jour. « C’est une première, en période de lancement des campagnes des élections municipales. Donc tout le monde est très occupé. Je préfère voir le verre à moitié plein », sourit Eric Daligault, président du Comité. Il est par ailleurs vice-président de l’Union Sport & Cycle, syndicat sectoriel de la branche, l’une des deux entités fondatrices du label avec l’Association nationale des Elus en charge du Sport (Andes).

Echanger, partager

« Au-delà des cérémonies annuelles de remise des lauriers », complète Nathalie Bonnefoy, adjointe aux sports à Bourges et vice-présidente de l’Andes, « il s’agit désormais de faire vivre le réseau, d’échanger et de partager les bonnes pratiques en matière de sport et d’activité physique ». Que ces dernières soient libres ou en lien avec le mouvement associatif, deux grandes orientations retrouvées dans les ateliers organisés ce jeudi 28 novembre, autour de l’inclusion, du sport-santé et des « mobilités actives » (marche, vélo…).

Le CNVAS se pose également « en pont entre le local et le central », comme le dit Eric Daligault, animé d’une volonté « de valoriser les politiques sportives et faire remonter les plus porteuses vers le ministère ». Roxana Maracineanu rappelle d’ailleurs, « l’objectif fixé par le Président de la République, d’atteindre trois millions de pratiquants supplémentaires, en mobilisant toutes les parties prenantes, dont les villes ».

Dans l’ombre de Terre de Jeux 2024 ?

Mobiliser les villes donc, valoriser les bonnes pratiques puis les essaimer : ces enjeux figurent aussi parmi les ambitions du très médiatique label Terre de Jeux 2024, lancé récemment par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (Cojo) de Paris et déjà décerné à 500 communes ! « Non, nous ne craignons pas de chute des demandes de labels », rétorque Eric Daligault. « Nous ne sommes pas orientés vers un évènement, si prestigieux soit-il. Notre action s’inscrit sur un temps long ». Nathalie Bonnefoy acquiesce : « ces labels sont complémentaires, au même titre que celui de Terre d’excellence cycliste, par exemple. Il est très positif d’en avoir plusieurs ». Et comme pour relier les deux labels, l’objectif du CNVAS est d’afficher… 2024 villes labellisées, en 2024 !