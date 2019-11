Gestion de l'eau

Comment le Syndicat des eaux d’Ile-de-France prépare son futur contrat de 2023

Publié le 29/11/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, Actu experts finances, actus experts technique, France

Pour préparer son futur megacontrat qui débutera en 2023, le Sedif a lancé une mission spécifique, et multipliera les échanges avec d’autres collectivités, notamment les métropoles de Nantes, Lyon, Toulouse, Rennes, Bordeaux ou même Barcelone.. C’est l’occasion de croiser les expériences et de parler de tous les sujets qui font le service public de l’eau et de l’assainissement : le prix, le mode de gestion, le renouvellement des infrastructures, les petits et grands cycles de l’eau et les enjeux à venir. Un article au long cours en deux parties.

