Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 23 au 29 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

De quoi avoir le bourdon – Malgré un moratoire européen imposant des restrictions à l’usage de pesticides et une interdiction totale, en France, sur toutes les cultures extérieures, une étude vient de révéler que des résidus de pesticides se retrouvaient encore dans le nectar de colza. Le rapport établi par des chercheurs du CNRS, de l’Inra et de l’Institut de l’abeille, cité par Environnement magazine, démontre que bourdons et abeilles sont toujours exposés à trois pesticides néonicotinoïdes, ce qui met en danger leur survie. Si l’étude note des variations d’exposition au cours d’une même année, elle déplore également que la tendance générale ne diminue pas.

Grève – Une semaine avant la journée de mobilisation sociale du 5 décembre, Le Parisien fait le point sur la façon dont la SNCF compte gérer la situation. Selon l’article, le mouvement sera très suivi, avec pas moins de 90% de grévistes attendu sur le RER D, dans la zone Paris Sud-Est. Pour tenter de limiter l’impact de la grève, la SNCF s’appuiera sur les « pool facts », un groupe de conducteurs qualifiés pour conduire plusieurs types de train. Si ce service est officiellement chargé de pallier l’absence d’un conducteur toute l’année, il sert surtout pendant les mouvements de grève.

RE2020 – Disparition du bilan Bepos, question du coefficient d’énergie primaire de l’électricité… De nombreux axes de travail de la prochaine réglementation environnementale (RE2020) font parler, en particulier des spécialistes de l’efficacité énergétique et de la filière de la construction. Dans une tribune, citée par Batiactu.com, ils interpellent les pouvoirs publics inquiets, notamment, de voir une régression entre l’expérimentation E+C- et la future réglementation.

Plein gaz – La région Ile-de-France et Sigeif Mobilités ont inauguré mercredi une nouvelle station d’avitaillement de GNV et bioGNV à Wissous, dans l’Essonne [lire aussi notre article]. Comme le précise le site Gaz Mobilité, elle est opérée par le groupe espagnol Endesa et peut accueillir, 7 jours sur 7, des poids lourds circulant notamment sur les autoroutes A6 et A10 situées à proximité. Selon Sigeif Mobilités, cette nouvelle station poursuit le maillage d’un territoire où trois autres stations sont attendues. La région Ile-de-France devrait en accueillir 10 d’ici 2025. L’article rappelle également que le Sigeif ambitionne d’installer une station dans Paris pouvant alimenter en bioGNV et en hydrogène.

Séisme – Suite au séisme qui a secoué l’Ardèche et la Drôme le 11 novembre, un sous-préfet a été nommé afin d’« assurer le suivi des conséquences du tremblement de terre », comme le rapporte Le Dauphiné Libéré. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, a également annoncé que deux cadres administratifs viendraient épauler le sous-préfet à partir du 2 décembre. Ils devront accompagner l’état des lieux de chaque habitation et de chaque bâtiment actuellement en cours.

Travaux à la dérive – Dysfonctionnement dans les travaux, dérapage financier, impact négatif sur l’environnement… Un reportage du Monde fait le point sur le chantier de la route du littoral, à La Réunion, dont la livraison était attendue en 2018 mais qui ne sera vraisemblablement pas achevée avant 2023 ! L’objectif de cette deux fois trois-voies devait permettre aux Réunionnais de relier le nord à l’ouest de l’île plus en sécurité et avec moins d’embouteillage qu’aujourd’hui. Le budget estimé initialement à 1,6 milliard d’euros atteindrait aujourd’hui 2 milliards.

Brasser de l’air – Comme le rapporte le quotidien 20 Minutes, les travaux de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire ont débuté ce mercredi. Concrètement, les travaux devront permettre d’acheminer l’électricité produite par le parc de 80 éoliennes sur le continent à travers l’installation d’une liaison sous-marine de 33 km, puis une autre installation de 27 km jusqu’au poste de raccordement construit sur la commune de Prinquiau.

La poubelle de l’Europe- Des entreprises étrangères qui, pour éviter de payer le traitement de leurs déchets chez eux, en déversent des tonnes illégalement en Lorraine : c’est ce que décrit un article du Républicain Lorrain qui relate également les démarches judiciaires entamées par les collectivités locales pour lutter contre ces dépôts sauvages et le coût que cela les oblige à supporter [lire aussi notre article].

La mort lui va si bien – Organiser ses funérailles en mode écolo, c’est possible. Comme l’explique le photographe Yann Arthus-Bertrand, cité dans Le Point, il a déjà acheté un cercueil biodégradable et souhaite une « inhumation verte », une méthode qui séduit de plus en plus de célébrités.

Et aussi…

La ville de Toulouse teste le premier quartier sans mégots [Glamourparis.com] ;

Le tribunal de grande instance d’Ajaccio a chiffré le coût d’une destruction d’une zone humide [Agence française pour la biodiversité] ;

Olivier Challan-Belval est le nouveau médiateur national de l’énergie [Le Monde de l’énergie].