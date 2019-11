Transports en commun : les Franciliens particulièrement touchés par le sentiment d’insécurité

Sécurité

Selon les chiffres révélés le 28 novembre par l’Institut Paris Région, le sentiment d'insécurité est reparti à la hausse en Ile-de-France : 53,4% des 10 000 Franciliens interrogés se sentent en insécurité en 2019, surtout les femmes (contre 50,6% en 2017). Mais c’est dans les transports collectifs que ce sentiment est exacerbé.

Dans une enquête spécifique commandée par Valérie Pécresse et menée en partenariat avec Île-de-France Mobilités (l’autorité organisatrice des transports), l’Institut Paris Région a pu mesurer l’anxiété des usagers des transports collectifs. Entre septembre et octobre 2019, plus de 50 000 abonnés aux cartes Navigo et Imagin’R de plus de 18 ans ont répondu au questionnaire (soit plus de 10% de l’échantillon). Et les premiers résultats sont édifiants.

La gare du Nord, ultra anxiogène

Un peu plus de 700 stations de métro, gares RER et Transilien sont pointés par les usagers comme très anxiogènes. « En données brutes, c’est-à-dire sans tenir compte de l’intensité des flux, précise Valérie Scherer de l’Institut Paris Région, c’est la gare du Nord qui est la plus citée, avec ...