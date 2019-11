Les marchés publics de plus en plus stratégiques pour doper l’économie

Commande publique

Publié le 28/11/2019 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

A l’occasion de la conférence annuelle de l’Association des acheteurs publics, la direction des affaires juridiques de Bercy a présenté les dernières réformes pour renforcer l’efficacité de la commande publique et optimiser son impact sur l’économie en soutenant l’accès des PME aux marchés.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Avec plus de 100 milliards d’euros de commande publique, l’achat est devenu un vrai levier pour l’économie. Un levier « stratégique » pour le gouvernement, comme l’a rappelé Laure Bédier, à la tête de la direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ), en ouverture de la conférence annuelle de l’Association des acheteurs publics (AAP) qui s’est tenue le 22 novembre à Paris.

Pour dynamiser encore un peu plus l’accès des acteurs économiques aux marchés publics, la DAJ a fait le point sur les réformes en cours. A commencer par le décret sur le relèvement des seuils de la commande publique de 25.000 à 40.000 euros : le texte a franchi l’étape du Conseil d’Etat et devrait voir le jour « très prochainement », a indiqué la DAJ, qui en a profité pour préciser un certain nombre ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers