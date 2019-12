Déserts médicaux : le défi du vieillissement des médecins

Santé

Publié le 18/12/2019 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la une, Dossiers d'actualité, France

Le nombre de médecins de plus de 55 ans, ceux qui pourraient partir à la retraite dans les dix années qui viennent, atteint dans certains département des taux importants. La Gazette des communes détaille cet indicateur prospectif pour la France entière. Et constate sa dégradation, très importante dans certains départements, cinq ans après une première exploration dans les données.

Dans l’Orne, le nombre de médecins généraliste pourrait être divisé par deux dans quatre ans. «Il y a aujourd’hui 165 médecins généralistes libéraux dans le département, et en 2023, on en aura 80, détaille Arnaud Rousseau, responsable de la cellule Démographie médicale au département. On perd entre dix et vingt médecins par an.»

Si l’Orne est dans une situation plutôt alarmante, l’ensemble de la France n’est pas en reste : entre 2013 et 2018, le nombre de médecins de plus de 55 ans a augmenté de 10%, passant de 95 800 à 104 814. Autant de médecins qui pourraient partir à la retraite dans les cinq à dix ans qui viennent.