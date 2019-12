Les métiers de la route en pleine (ré)volution

Les métiers de la route sont confrontés à l’arrivée du numérique, des nouvelles mobilités et aux enjeux du développement durable. Ce qui change en profondeur la façon de concevoir la route, favorisant la mutation de ses métiers.

Aujourd’hui, les collectivités sont en première ligne pour assurer la réhabilitation et la sécurisation d’un patrimoine routier ancien (dont font partie les ouvrages d’art), poursuivre la continuité de service nécessaire à la viabilité des routes et avoir accès aux innovations technologiques. En effet depuis 2004, l’État a transféré l’ensemble des missions et du personnel des services de l’équipement (DDE) aux départements, modifiant aussi les modalités de travail des communes puis des intercommunalités suite au transfert de compétences. Cela a impacté en profondeur la gouvernance de la politique de gestion et d’entretien ...