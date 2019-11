La feuille de route du nouveau leader de Régions de France

Publié le 28/11/2019 • Par Pascale Tessier • dans : France

Renaud Muselier (LR), qui a déjà rencontré les principales têtes de l'exécutif, se veut constructif. Mais il pose ses conditions pour la signature des contrats de plan Etat-régions.

Coordination des actions, clarification des rôles et différenciation des modalités de mise en œuvre de l’action publique, voilà le programme ! Pour Renaud Muselier (LR), nouveau président de Régions de France, la feuille de route est claire et les relations avec l’État doivent être revues sur la base de ces trois principes. L’association ne fermera ni ne claquera aucune porte, et entend travailler « de manière constructive avec le gouvernement », à condition que sa voix soit identifiée de manière distincte et qu’elle soit reconnue sur ses compétences.

Un travail main dans la main avec ceux qui prennent les décisions comme avec les associations d’élus. En effet, il n’est pas question de snober les partenaires de Territoires unis, l’Assemblée des Départements de France et ...

