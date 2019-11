Amiante dans les écoles : personnels et parents demandent que cesse l’omerta

Risques sanitaires

Publié le 27/11/2019 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Un rapport fait remonter à la surface le sujet de la présence de l'amiante dans les établissements scolaires, que beaucoup d’élus souhaitent enfouir ou méconnaissent. Un collectif d’associations demande que la transparence soit faite, en application de la loi. Les agents d’entretien sont parmi les plus exposés.

L’amiante est toujours dans les écoles et le sera sans doute encore longtemps. Les dernières données révélées par le journal Le Monde, sur ce dossier inflammable, proviennent d’un rapport des inspecteurs de santé et sécurité au travail (ISST), remis au ministère de l’Education nationale au printemps. Celui-ci révèle que « les « dossiers techniques amiante » (DTA) – pourtant obligatoires depuis 2005 pour les bâtiments construits avant 1997, année de l’interdiction de l’amiante en France –, y sont majoritairement inexistants, incomplets ou inaccessibles, ce qui met en péril la sécurité et la santé des élèves et des personnels. »

Sols dégradés, flocages partiellement supprimés… les particules d’amiante cancérigène peuvent se retrouver soit en contact direct du personnel et des enfants, soit ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne