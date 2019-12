Rénover, étendre et densifier les réseaux de chaleur

Énergie

Alors que la politique nationale vise à développer de nouveaux réseaux de chaleur, près de la moitié des 781 réseaux existants présentent des signes de vieillissement et doivent être modernisés. Comment diagnostiquer et réaliser les travaux, à quel coût et pour quels gains sont les principales questions à se poser ; tout en intégrant les sujets d’extension, de densification et de modernisation. De plus, les collectivités se doivent de bien maîtriser les aspects juridiques et financiers comme les problématiques urbanistiques. Aussi, à l’image de la métropole lilloise et de son "autoroute de la chaleur", l’amélioration du taux de raccordement des réseaux aux bâtiments résidentiels en faveur des usagers est essentielle.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Energies renouvelables