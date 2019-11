Le parc des Chanteraines laisse béton

Lancé en 2018 par le département des Hauts-de-Seine, le réaménagement du parc des Chanteraines s’inscrit dans une démarche volontaire de responsabilité environnementale et d’économie circulaire.

Réutiliser 100 % des anciens bétons d’un site ? C’est le pari qu’a fait le département des Hauts-de-Seine lors du réaménagement du parc des Chanteraines, à cheval sur les communes de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne.

Dès le début des réflexions, la collectivité a engagé une démarche d’économie circulaire : choix des matériaux et des techniques, gestion de l’eau, etc. « Fin 2016, on a fait le pari de réutiliser la quasi-totalité des matériaux pour la rénovation du parc », indique Farid Chikh, chef d’unité du parc des Chanteraines au sein de la direction des Parcs, Paysages et Environnement ...