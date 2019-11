Dans les cuisines du contrôleur des bailleurs sociaux

Logement social

Publié le 27/11/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

© Flickr cc by TaxRebate.org.uk

L'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) , créée il y a cinq ans, a tenu sa première conférence de presse à l'occasion de la publication de son rapport public annuel de contrôle. L'occasion de répondre aux critiques régulières sur son action.

La loi Alur du 24 mars 2014 a créé l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), en fusionnant la Mission interministérielle d’inspection du logements social, et l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction (Anpeec). Pour sa quatrième année d’existence, l’agence a décidé de communiquer sur son action, alors que les critiques fusent depuis plusieurs mois sur fonctionnement. L’Ancols a à la fois une mission de contrôle des bailleurs sociaux – entre 2015, année de sa création, et 2018, 303 organismes ont été contrôlés, représentant 70 % du parc total de logement social – d’études et d’évaluation.

Des contrôles et quelques sanctions

Sur la mission de contrôle, « là où ...

