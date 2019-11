[ENTRETIEN] FISCALITÉ ÉCONOMIQUE

« Supprimer les impôts de production sans diminuer les ressources des collectivités »

Publié le 27/11/2019 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

D.R.

Les associations d'élus s'inquiètent de voir un certain nombre de parlementaires et de membres du gouvernement vouloir remettre en cause la fiscalité économique locale autrement appelée "impôts de production" (C3S, la CFE ou la CVAE). Le Club Finances est allé interroger la députée (LR) de l'Orne, Véronique Louwagie, à l'origine d'un amendement proposant la suppression de la CFE.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fiscalité

Parlement