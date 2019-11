Pourquoi la sénatrice Catherine Morin-Desailly rejoint l’Association française des orchestres

Musique

Publié le 27/11/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La sénatrice (centriste) de Seine-Martime a été élue vice-présidente de l’Association française des orchestres (AFO) le 20 novembre. Pour les responsables de l’association, l’arrivée de cette parlementaire est loin d'une présence simple honorifique.

Catherine Morin-Desaillly est entrée au bureau de l’Association française des orchestres (AFO) lors d’une assemblée statutaire du 20 novembre. Egalement conseillère régionale de Normandie, Catherine Morin-Desailly siège aussi, à ce titre, au conseil d’administration de l’Opéra de Rouen-Normandie, et à celui de l’Orchestre régional de Normandie.

Intensifier le dialogue avec les élus et les collectivités

Pour l’AFO, accueillir une personnalité politique n’a rien d’inhabituel : Catherine Morin-Desailly siègera, au bureau, au côté de Jean-Paul Delevoye, président de l’association et actuel haut-commissaire aux retraites, et d’Ivan Renar, président honoraire de l’AFO, ex-sénateur du Nord et président de l’Orchestre national de Lille.

Mais en la personne Catherine Morin-Desailly, c’est ...

