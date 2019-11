Culture : qui sont et que font les amateurs ?

Accueil

Publié le 26/11/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles

© Chaay_tee _ Adobe Stock

Le Fonds d’encouragement aux pratiques artistiques et culturelles des amateurs en spectacle vivant et arts plastiques (FEIACA) a publié en octobre son bilan 2019. Si ce panorama ne reflète qu’une partie du secteur des pratiques en amateurs, il n’en apporte pas moins des indications sur les profils des publics concernés et leurs activités.

