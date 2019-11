La mise en place de la consigne reportée à 2023, si nécessaire

Economie circulaire

Publié le 26/11/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

La concertation sur le sujet tant polémique de la consigne pour bouteilles plastique vient d'aboutir : il n'y aura pas de mise en place de la consigne pour réemploi et recyclage avant 2023, seulement des expérimentations menées avec des collectivités volontaires. Après cette date, ce dispositif ne sera envisagé que si les performances de collecte ne sont pas sur la bonne trajectoire. Par contre, la consommation nomade, ainsi que dans les entreprises et autres lieux privés sont désormais dans le collimateur.

Ce mardi 26 novembre matin, sur les ondes de France 2, la secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire a quelque peu surpris son monde en annonçant la mise en œuvre de la consigne pour recyclage et réemploi en 2023. Alors même que quelques jours plus tôt le Président de la République lui-même et le Premier ministre étaient intervenus pour pacifier le débat (lire notre article), la machine a semblé s’emballer à nouveau.

« Je prends acte de la position des élus locaux de décaler la mise en œuvre de la consigne à 2023. Néanmoins nous allons commencer les expérimentations. Ça veut dire que ça va se faire en plusieurs étapes », a-t-elle déclaré.

Un peu plus tard, un communiqué de presse était publié sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), pour ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne