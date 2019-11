TER : comment les régions préparent l’ouverture à la concurrence

A quelques jours de la libéralisation des lignes de trains express régionales (TER) se tenait, à Strasbourg, un colloque pour mieux identifier les enjeux d’une telle révolution. Tous les acteurs du secteur étaient présents pour exprimer leurs attentes.

A partir du 1er décembre, les régions pourront lancer des appels d’offres pour l’exploitation des lignes de TER. A l’aube de cette révolution, Régions de France, la région Grand Est et le site média Mobilettre organisaient, ce lundi à Strasbourg, un colloque pour évoquer le contexte et les enjeux qui attendent les décideurs politiques et les opérateurs. Ironie du sort, les débats ont débuté avec un peu de retard en raison de perturbations sur les lignes SNCF nationales et régionales autour de la capitale alsacienne.

Comme l’ont rappelé les organisateurs, « il ne s’agit pas de dire si on est pour ou contre la concurrence : il y a une loi et ...