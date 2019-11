Le Pass culture à la peine

Politiques culturelles

Publié le 26/11/2019 • Par Emeline Le Naour • dans : Actualité Culture, France

Près de 9 mois après le début de l’expérimentation du Pass culture, les promoteurs du dispositif ont publié un bilan d’étape le 20 novembre. Malgré 93000 réservations, le projet phare d’Emmanuel Macron en matière de culture, n'a pas encore trouvé son rythme de croisière.

Déployé dans 14 départements et testé depuis février, le dispositif souhaité par Emmanuel Macron pour améliorer l’accès à la culture des jeunes âgés de 18 ans fait l’objet d’un premier bilan, réalisé par la SAS Pass culture, la société publique chargée de son développement.

Les 14 départements expérimentateurs du Pass culture

(Source : SAS Pass culture)

Pour les députés, le Pass culture est une affaire territoriale

Plus de 90 000 réservations, mais peu d’inscriptions

Le Pass culture met à la disposition des jeunes, via une plateforme dédiée, des offres culturelles disponibles autour de chez eux (spectacles, librairies, concerts…) et dont ils peuvent profiter à hauteur de 500 euros. Le dispositif devrait être généralisé à l’ensemble des départements en 2021 et concerner 800 000 ...

