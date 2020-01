Prévention de la radicalisation

Prévention de la radicalisation : l’échange d’informations entre le préfet et le maire

Publié le 03/01/2020 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La présente fiche aborde l‘instruction relative à la mise en œuvre d’un dialogue renforcé entre l’État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente qui a été adressée aux préfets par le ministre de l’Intérieur le 13 novembre 2018. Elle présente aussi le rôle de l’autorité judiciaire dans le cadre de cet échange d’informations entre le préfet et le maire précisé par une dépêche de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice du 5 avril 2019.

