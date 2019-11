Emplois de direction et temps non-complet : la large palette de la précarité

Accueil

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Publié le 28/11/2019 • Par Claire Boulland • dans : A la une, France, Toute l'actu RH

©1STunningART - stock.adobe.com

Deux projets de décrets de la loi fonction publique ont reçu un avis défavorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Celui sur les nouvelles conditions d'emploi et de rémunération des emplois fonctionnels et celui sur le nouveau régime des emplois permanents à temps non complet. Deux positions professionnelles dont le caractère précaire, certes incomparable, pourrait s'accentuer avec l'application de la réforme.