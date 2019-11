Gestion

La certification des comptes des collectivités locales : point d’étape

Publié le 25/11/2019

La certification des comptes locaux est une démarche récente qui repose sur une phase d’expérimentation. Elle doit en effet être adaptée aux spécificités des collectivités territoriales. Si la Cour des comptes relève plusieurs lacunes – notamment en termes de maîtrise des risques et d’informations financières – auxquelles un processus de certification des comptes pourrait répondre, les suites de cette démarche demeurent pour l’instant incertaines et exigeront des collectivités concernées engagement et adaptabilité.

