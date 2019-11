Aide aux victimes

« Il faut construire un volet territorial du Grenelle des violences conjugales »

Publié le 25/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Dans un entretien à la Gazette, Alexandre Touzet, président du groupe de travail de l'Assemblée des départements de France (ADF) sur la prévention de la délinquance et de la radicalisation, réagit aux annonces faites le 25 novembre par le Premier ministre dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Parmi les mesures fortes impactant les collectivités territoriales : l'entrée de l’emprise dans le code pénal et civil, l'aménagement du secret médical, la création de nouveaux postes d’intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries, la prise en charge des auteurs de violences conjugales…

