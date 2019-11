« L’emploi des agents handicapés est à la croisée des réformes »

[Entretien] Handicap

Publié le 26/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France, Toute l'actu RH

Françoise Descamps-Crosnier a été élue présidente du Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), le 12 juin 2019, en pleines réformes de l’emploi des agents handicapés.

Vous prenez en marche le train de réformes complexes à mettre en œuvre, comment allez-vous vous y prendre ?

Je ne viens certes pas du monde du handicap, mais je suis rompue à la chose publique et reste dans une continuité de parcours d’élue impliquée dans la lutte contre les discriminations et de représentante des employeurs territoriaux. Cela va me permettre de prendre la suite du travail collectif déjà accompli et donner du sens à mon action.

Le cap est fixé par deux lois : la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui réforme en profondeur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), avec deux décrets du 26 juin 2019 spécifiques au secteur public ; la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dont le chapitre III du ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne