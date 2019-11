Accueil

Actualité

Actualité France

France Revenu universel d’activité : 76 000 citoyens se sont exprimés sur l’avenir des aides sociales

STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Revenu universel d’activité : 76 000 citoyens se sont exprimés sur l’avenir des aides sociales

Publié le 25/11/2019 • Par Emeline Le Naour • dans : France

Adobe Stock

Entre le 9 octobre et le 20 novembre, la plateforme lancée par le gouvernement afin de recueillir l’avis des Français sur la réforme des aides sociales a rassemblé près de 82 000 votes et près de 11 000 propositions. Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, revient sur les premiers résultats de cette consultation.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Lutte contre l'exclusion

Social