Pour les députés, le Pass culture est une affaire territoriale

Publié le 22/11/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

oneinchpunch - Adobe Stock

Quel lien y aura-t-il entre le Pass culture et les territoires ? La question taraude les députés de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale. Ces derniers ont auditionné le 20 novembre Damien Cuier et Isabelle Giordano, respectivement président de la SAS Pass culture et présidente de son comité stratégique.

