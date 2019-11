Climat

Les bons conseils pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Publié le 22/11/2019 • Par Olivier Schneid • dans : actus experts technique, France

Dreamstime.com

A moins de quatre mois des élections municipales de 2020, La Fabrique écologique publie une note consacrée à l’action climatique des communes et des intercommunalités. L’étude se demande comment elles pourraient "accélérer" leurs politiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle observe – et regrette - des manques dans la connaissance même du sujet. Et prône un regard transversal, en défendant l’idée de la tenue de débats d’orientation climatique, à l’image des débats d’orientation budgétaire (DOB).

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat