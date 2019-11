Union numérique pour les Yvelines et les Hauts-de-seine

Aménagement numérique

Publié le 22/11/2019 • Par Pascale Tessier • dans : Actu experts prévention sécurité, Régions

« Seine et Yvelines Numériques » devient le premier opérateur interdépartemental à la disposition des collectivités dans le domaine du numérique. L’extension du syndicat mixte yvelinois aux Hauts-de-Seine constitue une nouvelle étape dans le rapprochement des deux collectivités. Entretien avec Laurent Rochette, directeur général délégué.

Pourquoi étendre l’agence départementale yvelinois aux Hauts-de-Seine ?

Cela va nous permettre d’atteindre des volumes et d’avoir des arguments sur les prix lors du renouvellement des marchés. L’intérêt du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’est pas porté sur le très haut débit car tout le territoire est en zone très dense. Sa motivation principale est l’éducation. Au lieu de déployer un espace numérique de travail (ENT) et la même énergie dans les deux départements, si on peut améliorer l’efficacité de la dépense publique, on ne se gêne pas !

Pourquoi ne pas limiter le numérique éducatif aux collèges, seul échelon géré par les Départements ?

Parce que l’on ne peut pas agir de la 6ème à la 3ème, et ignorer ce qui se passe avant ou après. Nous voulons élargir toute la plateforme pour ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec les dossiers