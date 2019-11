Cybersécurité : un nouveau guide pour maîtriser le risque numérique

Sécurité numérique

Publié le 22/11/2019

L'ANSSI a publié un nouveau guide qui peut permettre aux collectivités territoriales, entre autres, de se prémunir contre le risque numérique.

Sur son site, l’ ANSSI rappelle une nouvelle fois que « le risque numérique peut mettre en péril de manière imprévisible et fulgurante les organisations, quelles que soient leur taille et leur typologie. » C’est pourquoi elle a décidé de publier un guide « Maîtrise du risque numérique – L’atout confiance », en 15 étapes, pour accompagner les dirigeants des organisations publiques et privées de toutes tailles dans la construction d’une politique de gestion du risque numérique.

Ce guide permet notamment aux organisations de prendre la mesure du risque numérique, de bâtir leur socle de sécurité, et enfin de piloter ce risque numérique et de valoriser leur cybersécurité.

