L’innovation publique fourbit ses armes pour transformer l’administration

Innovation

Publié le 22/11/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France, Toute l'actu RH

Près de 150 personnes, dont une majorité d'agents publics, ont participé à la soirée "Transformation publique : que faire ?", proposée par Vraiment Vraiment, Bayes Impact et le Liberté Living Lab mardi 19 novembre à Paris. L'occasion d'échanger sans langue de bois sur de multiples enjeux auxquels font face les acteurs publics, mais aussi les ONG et les citoyens engagés, quelques jours avant la semaine de l'innovation publique.

Comment embarquer les équipes, convaincre sa hiérarchie et ses collègues, de la nécessité d’innover ? Comment maintenir des liens entre les acteurs innovants, les labs et le reste de l’administration ? Quelle place faire aux nouveaux acteurs, associations, citoyens ? Comment repolitiser l’innovation publique, aujourd’hui victime de son succès ? Voici quelques morceaux choisis de la soirée « Transformation publique : que faire ? » coorganisée mardi 19 novembre à Paris par Vraiment Vraiment, Bayes Impact et le Liberté Living Lab (qui accueillait l’événement), et qui a fait la part belle à ces questionnements.

Convaincre

Godefroy Beauvallet, chef du service du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (Bercy) ...

