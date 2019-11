Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 16 au 22 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Droits de LOM – Après des mois de débats, la Loi d’orientation des mobilités a été adoptée [lire aussi notre article]. Parmi les nombreuses mesures que contient le texte figure un renforcement de la politique vélo. Une position saluée par le Club des villes et territoires cyclables qui, dans un communiqué, « prend acte avec satisfaction de la volonté affichée par le gouvernement de créer par ce texte de nouveaux leviers pour la mise en place d’un véritable système vélo en France. » Pour autant, l’association « regrette que certaines mesures ne soient pas assez ambitieuses » et, surtout, se veut « vigilante sur la pérennité et le caractère dynamique dans le temps des financements prévus ».

Pollution uberisée – Un groupement d’ONG européennes a publié cette semaine une étude sur le groupe américain Uber. Citée par Ouest-France, celle-ci accuse notamment l’entreprise de VTC d’intensifier le trafic et d’accroître le nombre de kilomètres parcourus dans les zones urbaines. De fait, selon ces ONG, les kilomètres effectués par ces voitures produisent, à Paris et à Londres, près de 515 kilotonnes d’émissions de CO2 par an, soit « l’équivalent de 250 000 voitures supplémentaires ». Le rapport invite l’entreprise à aider ses conducteurs à remplacer leur véhicule thermique par des électriques.

Pannes électrique ? – Interviewé par Europe 1, le président du Réseau de transport d’électricité (RTE), François Brottes, a présenté les prévisions d’approvisionnement en électricité des prochains hivers. Si, pour celui de 2019-2020, l’approvisionnement « devrait être assuré », il s’interroge pour celui de 2022-2023 en raison de l’arrêt programmé de la centrale nucléaire de Fessenheim et de la fermeture des quatre dernières centrales à charbon en France. François Brottes souhaite d’ailleurs un sursis pour celle de Cordemais, en Loire-Atlantique.

« Zéro déchet » sur les bons rails – A l’occasion de la semaine de la réduction des déchets, la SNCF a rappelé qu’elle visait le « zéro déchet » d’ici 15 ans. Dans un communiqué, l’entreprise souligne que cela passe par la systématisation de l’économie circulaire, une méthode déjà en vigueur puisque, selon la SNCF, 92% de ses trains sont valorisés. 55 000 tonnes de matières sont ainsi recyclées (acier, cuivre, aluminium, verre…). Et pour aller plus loin, elle a lancé une opération autour des gobelets à usage unique.

De l’amiante à l’école – Un rapport confidentiel des inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST), révélé par Le Monde, affirme que les écoles maternelles et élémentaires françaises sont toujours infestées d’amiante friable. En cause, notamment, les dossiers techniques autour de cette matière, pourtant obligatoires. Ils seraient en effet inexistants ou, tout simplement, incomplets. Pour rappel, l’interdiction de l’amiante en France date de 1997 alors que 88% des écoles ont été construites avant.

Espaces verts – Selon une étude réalisée dans sept pays différents, les espaces verts en ville auraient un réel impact sur le taux de mortalité. Citée par Sciences et avenir, elle a réussi à établir un lien de corrélation entre le manque de végétalisation des villes et des décès prématurés. Plus d’espaces verts impliquent en effet moins de pollution, des îlots de fraîcheur et une diminution du stress.

Accessibilité – Dans un communiqué, l’association APF France dévoile un partenariat avec le Cridev (centre de ressources et d’interpellation) pour la création du label Accev. Celui-ci a pour objectif de valoriser la démarche Haute qualité d’usage qui est un des moyens de mieux inclure les handicapés et de leur permettre, notamment, une meilleure accessibilité dans les établissements publics.

Et aussi…

Une émission de France Inter tire la sonnette d’alarme sur l’état critique des forêts françaises [lire aussi notre article] ;

Lors du Congrès des maires, ces derniers ont appelé Emmanuel Macron à agir contre les pesticides [La Tribune] ;

Sept anciennes décharges d’Ille-et-Vilaine vont devenir des fermes solaires [20 Minutes].