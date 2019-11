Déchets

Consigne : l’exécutif promet une véritable concertation

Publié le 22/11/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, Dossiers d'actualité, France

fabien calcavechia

Le Président de la République et le Premier ministre sont venus déminer le dossier de la consigne pour bouteilles plastique, lors du Congrès des maires 2019. Il s'agit de l'une des mesures du projet de loi "Lutte contre le gaspillage et économie circulaire" qui va être examiné en première lecture à l'Assemblée nationale. L'Association des maires de France a salué ces annonces qui laissent désormais la place à une véritable concertation entre le gouvernement et les collectivités, ainsi que les entreprises et associations concernées.

