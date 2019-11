Observatoire des routes : l’Etat et les collectivités reprennent la route des investissements

Infrastructures

Publié le 21/11/2019 • Par Louise Waks • dans : A la une, France

Au cœur d’une actualité « chaude » après l’effondrement meurtrier d’un pont en Haute-Garonne, l’Observatoire national des routes livre son rapport 2019 sur l’état des routes et les crédits consacrés à leur entretien. Il confirme la légère reprise des investissements.

Interrogé lors de questions d’actualité à l’Assemblée mercredi 20 novembre, deux jours après l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, Jean-Baptiste Djebbari a indiqué qu’un travail de recensement des ouvrages ainsi qu’une hausse du budget pour leur rénovation étaient programmé. Pour la surveillance des ponts, le secrétaire d’Etat aux Transports s’est dit favorable à un carnet de santé et à l’installation de capteurs pour surveiller l’état des ponts en temps réel.

Au même moment, l’Observatoire national des routes (ONR) livrait son rapport des routes pour 2019, une photographie de l’état des routes, des ponts et murs de soutènement en France, et des dépenses consacrées par l’Etat et les collectivités au patrimoine routier. « C’est un outil pour éclairer les décideurs face au risque de ...