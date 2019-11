Dépenses électorales : les mêmes règles pour tous ?

CONGRÈS DES MAIRES 2019

Au Congrès des maires, un point d'information sur la réglementation de la communication et du financement en période préélectorale était animé par Aloïs Ramel, avocat associé au cabinet Seban et associés, et Judith Mwendo, conseillère technique de l'AMF. Les maires des petites communes ont en profité pour poser des questions sur leurs dépenses électorales.

Connaître les grands principes

Maître Ramel l’a rappelé, « l’obligation de désigner un mandataire financier, et de retracer toutes les dépenses de campagne du candidat dans un compte de campagne, qui sera contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), ne concerne que les communes de plus de 9000 habitants ».

Dans les communes de moins de 9000 habitants, l’avocat concède que « le régime est effectivement plus

