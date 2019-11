Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants dévoilé

Enfance en danger

Publié le 21/11/2019 • Par Pauline Bandelier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

A l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, Emmanuel Macron et Adrien Taquet ont présenté le nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants.

Enfance et famille

Le mercredi 20 novembre 2019, le Défenseur des droits et l’Unesco célébraient 30e anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE). Emmanuel Macron et le secrétaire d’Etat en charge de la protection de l’enfance, Adrien Taquet, ont profité de l’événement pour présenter un plan de lutte contre les violences faites aux enfants.

Avec six objectifs et 22 mesures, le plan triennal du gouvernement (2020-2022) prévoit notamment le durcissement des peines pour pédopornographie et la lutte contre l’exposition à la pornographie, a indiqué le président de la République.

Devant 400 enfants et 600 acteurs du monde associatif, le secrétaire d’Etat, qui clôturait la matinée, a lui développé les mesures qui concernent plus directement ...