Salon des maires 2019

Publié le 21/11/2019 • Par La Rédaction • dans : France

Les 20èmes Prix Territoriaux Gazette – GMF ont été remis mardi 19 novembre au Salon des maires et des collectivités locales, en présence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Depuis 20 ans cette année, les Prix Territoriaux Gazette – GMF récompensent les projets de collectivités qui améliorent le service public rendu aux usagers. Ils mettent en valeur le travail en équipe des agents, en interne ou avec des partenaires externes, tout en récompensant leur ingéniosité et leur investissement, si souvent nié par ailleurs. C’est d’ailleurs cet engagement et cette innovation des agents qu’est venue saluer Jacqueline Gourault, la ministre des collectivités territoriales, en accompagnant la cérémonie de remise des prix, le 19 novembre au Salon des maires.

Pour valoriser cette créativité, les Prix Territoriaux La Gazette – GMF récompensent chaque année les 6 meilleures initiatives de collectivités dans tout le champ des politiques publiques : Emploi, formation, éducation, intégration, prévention, développement durable, accès à la culture, inclusion…

Depuis le lancement des Prix, plus de 900 dossiers ont été reçus, et plus de 100 lauréats récompensés. En 2019, 134 dossiers ont été soumis au jury, un record, mais aussi la marque d’une innovation toujours plus présente dans les collectivités locales, quelles que soient leurs tailles.

Les six lauréats de la 20ème édition

Le premier lauréat à être récompensé est le Conseil Départemental de la Drôme avec son projet « Communiquer en langage FALC » (facile à lire et à comprendre) qui vise à rendre les informations et les décisions communiquées aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à leurs proches compréhensibles par tous, en « traduisant » l’ensemble des brochures d’information et courriers en FALC.

Le deuxième lauréat est la Mairie de Tarbes avec son « Programme Education au Développement Durable », un projet de longue haleine : depuis septembre 2010, avec l’Education nationale, Tarbes développe un programme « Éducation au Développement Durable » (EDD) qui concerne les enfants des cycles 2 et 3 (CE2, CM1 et CM2) des 15 communes composant l’ancienne Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes. Près de 12 000 élèves ont été sensibilisés depuis 2010.

Le lauréat du Prix La Gazette des Communes est le SIVOM du Val Fleuri avec son projet : « M.S.A.P », un véritable « village dans le village » qui propose un pôle de services, notamment pour l’accompagnement des personnes âgées, avec des professionnels de santé, commerces et associations.

Le Prix GMF est attribué au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Mayenne avec la « Création d’un véhicule para médicalisé pour assurer la couverture d’une zone « blanche », qui offre un accès aux soins urgents aux populations situées à plus de 30 minutes d’une structure (urgence SMUR).

Le prix Coup de cœur du Jury, remis par Patrice Girot, président du Jury (et vice-président national, président de l’Union Régionale Ile-de-France du SNDGCT), va à la Communauté d’Agglomération de Gaillac Graulhet avec la « Valorisation des locaux vacants en centre-ville « L’ARTFRICHE » », une démarche qui poursuit un objectif économique en interaction avec la Culture et le Patrimoine de la ville de Gaillac. Il redonne vie à des rez-de-chaussées commerciaux vacants depuis plusieurs années, tout d’abord par la réouverture de leur vitrine, puis à terme par l’exploitation de ces dits locaux (activités liées aux métiers d’Art notamment), en accueillant des artistes qui se voient ainsi offrir la possibilité d’exposer, aux yeux de tous, dans une optique de vente des œuvres et de gain de visibilité.

Enfin, le prix des sociétaires GMF est attribué à la Mairie de Plaisance du Touch avec son projet de « Sensibilisation à la culture sourde et formation à la langue des signes française », qui vise les agents de la commune, de la communauté de communes et des associations recevant du public ; les enfants des écoles maternelles et élémentaires, et les élèves de l’école municipale de danse afin d’accueillir et orienter tous les publics vers les services de droit commun, découvrir la culture sourde et acquérir des notions linguistiques de base, connaître et respecter l’autre dans ses différences.