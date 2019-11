Des maires en première ligne face au « casse-tête » de l’habitat indigne

Congrès des maires 2019

Publié le 20/11/2019

La lutte contre l’habitat indigne a fait salle comble, mercredi 20 juin, à Paris, au 102e Congrès des maires de France. L’occasion pour les élus de rappeler leur positionnement, en première ligne sur ce sujet. Et d’insister sur une indispensable simplification des textes.

Dans la lutte contre l’habitat indigne en France, il y a les chiffres officiels : 400 000 selon le ministère de la Cohésion des Territoires.

Et les données officieuses : entre 600 000 et 800 000, selon la Fondation Abbé Pierre. Vertigineux dans tous les cas, à l’image par exemple, de la situation à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Mathilde Caroly, adjointe à l’habitat annonce des chiffres alarmants : un parc privé potentiellement indigne (PPPI) de 27% sur l’ensemble de la ville et 38%, à l’échelle du centre, soit environ 2300 logements concernés. « En 2017, nous avons évacué 84 logements. Nous avons également 37 immeubles suivis dans le cadre d’une procédure d’urgence »…

« Ce fléau de l’habitat indigne est en augmentation, en France », déplore Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, parti en guerre contre les marchands de sommeil. « Ils agissent en toute impunité. Nous voulons que la peur change de camps et les frapper au portefeuille. Nous les considérons comme des trafiquants de drogue ».

Une couche de textes

Le discours vise aussi à mobiliser les maires, en butte au doute, voire au découragement. Maire de Saint-Flour (Cantal) et président de la commission Aménagement et urbanisme à l’AMF, Pierre Jarlier, déplore en effet « le casse-tête » que