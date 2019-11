Fonction publique territoriale

La FNCDG et le CNFPT formalisent leur partenariat

Alors qu'ils s'inquiétaient il y a encore un an d'une possible fusion entre leurs deux entités, la FNCDG et le CNFPT ont signé le 20 novembre un accord-cadre pour renforcer leur complémentarité.