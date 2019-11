Loi fonction publique : les futurs maires employeurs mis en garde

Congrès des maires 2019

C’est fraîchement élus en mars prochain que les futurs maires auront à prendre en main et appliquer, déjà, certaines mesures de la loi de transformation de la fonction publique. Un rôle d’employeur souvent sous-estimé et dont l’importance va aller grandissante, ont prévenu des acteurs de la territoriale, mercredi 20 novembre, au congrès des maires.

En mars prochain, une vague de nouveaux maires va « découvrir qu’ils sont aussi employeurs. Ce rôle va s’accentuer avec la mise en application de la loi de transformation de la fonction publique et des prises de décisions lourdes pour l’avenir ». Telle est la prédiction de François Deluga.

Lors du forum dédié à la réforme de la fonction publique sur le congrès des maires, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), par ailleurs maire (PS) du Teich (Gironde) et président de la commission fonction publique territoriale et ressources humaines de l’association des maires de France (AMF), a rappellé que de nombreux décrets d’application sont attendus pour cette fin d’année et début 2020 : rupture conventionnelle, modalités de recrutement de contractuels sur des emplois permanents et sur des emplois à temps non complets… « Dans le même temps, le gouvernement nous demande toujours de supprimer 70 000 postes de territoriaux quand l’objectif de l’État a été revu à la baisse. »

« On revient [tout de même] de loin », constate Michel Hiriart, maire (DVD) de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) et président de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG). Il relève que

