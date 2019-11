Cadre de vie

Publié le 28/11/2019

S’il modifie les pratiques d’achat, le commerce électronique transforme profondément l’espace public en raison du développement des flux logistiques dans les grandes villes. Paris, Lyon, Lille… les métropoles françaises les plus concernées sont au stade de la prise de conscience et de l’état des lieux d’une situation qui pourrait devenir incontrôlable. Les leviers d’action consistent principalement à restreindre l’accès des véhicules de livraison et à inciter à utiliser des transports vertueux sur le dernier kilomètre.

Des cartons à même le trottoir… La ville de New York (8,62 millions d’hab.) se courbe sous un déluge de colis ! Chaque jour, un million et demi de paquets y sont délivrés. Les trois-quarts ciblent des particuliers, trois fois plus qu’en 2013 ! En résulte un véritable « chaos », selon le « New York Times », illustré par un va-et-vient incessant de véhicules de livraison qui congestionnent les rues, polluent un peu plus la ville, au mépris des règles de stationnement.

Qu’en est-il en France ? A Paris (2,19 millions d’hab.), les chiffres sont certes moins impressionnants qu’à New York, même si l’Atelier parisien d’urbanisme estime à 200 000 le nombre de livraisons quotidiennes aux particuliers. Difficilement vérifiable « puisque, justement, nous n’avons pas accès aux données des opérateurs et c’est bien un problème », déplore ­Jean-Louis Missika adjoint à la maire, chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de ­l’attractivité.

Sur la base de quelques études à disposition, l’élu parisien se dit « inquiet ». Et pour cause : « New York se trouve peut-être dans la situation qui nous attend d’ici quelques années. » En 2018, le bureau d’études et de recherche 6t, centré sur la mobilité et les modes de vie, a comparé les pratiques de consommation en ligne des ­Parisiens et des New-Yorkais, puis les habitudes modales associées à ces achats.

Ce travail met en évidence les exigences des consommateurs en matière d’acheminement du produit : 26 % de ­Parisiens et 37 % des New-Yorkais plébiscitent la livraison rapide, en moins de 24 heures… Mais, surtout, 8 % des ­Parisiens déclarent effectuer un achat non alimentaire en ligne au moins une fois par semaine, contre 26 % des New-Yorkais. Du côté des produits alimentaires, c’est 12 % pour la capitale française et 35 % pour Big Apple. « C’est dire la marge que nous avons », ironise ­Jean-Louis ­Missika.

Paris « effrayé »

Jean-Louis Missika cite également un travail conduit avec le cabinet McKinsey, selon lequel « les flux de l’e-commerce pourraient quadrupler d’ici à 2030 à l’échelle du Grand Paris. Ce qui entraînerait un quasi-doublement du nombre de kilomètres parcourus par les véhicules commerciaux ». Avec un impact potentiel sur les politiques publiques que l’élu parisien qualifie lui-même « d’effrayant ». En effet, « l’augmentation du trafic de véhicules de livraison serait plus importante que la réduction de la circulation routière que nous visons à travers le Grand Paris et notre plan “vélo” ».

Dans les autres grandes villes françaises, l’heure semble aussi à la prise de conscience. Et à la phase d’état des lieux, comme c’est le cas dans la métropole lyonnaise (59 communes, 1,38 million d’hab.). « Une étude est en cours sur ces questions d’approvisionnement de marchandises et donc de logistique urbaine », fait savoir le service « communication ». Au-delà de l’e-commerce, « le sujet reste effectivement le transport de marchandises en ville », resitue ­Mathieu Gardrat, ingénieur de recherche au LAET , une unité de recherche du CNRS basée à Lyon.

« Cependant, cette thématique est longtemps restée ignorée. Il en résulte aujourd’hui un manque de connaissances des élus comme des techniciens qui ont ainsi l’impression de se retrouver face une problématique qui émerge brutalement. »

Pas question de rester spectateur

« Qui aurait pu prévoir cette explosion ? » rétorque ­Régis Cauche, conseiller métropolitain délégué à l’accessibilité et au transport à la MEL (90 communes, 1,14 million d’hab.). « Nous y travaillons mais nous ne pourrons pas changer l’aménagement des villes du jour au lendemain. » Pas question pour autant de rester spectateur. « Nous sommes en train d’inventorier le foncier public disponible et susceptible d’accueillir, demain, de nouveaux lieux pour faciliter le retrait et la distribution des colis. »

Début juillet 2019, la MEL a également réuni les transporteurs, logisticiens, opérateurs de commerce électronique, représentants de la chambre de commerce et d’industrie, et élus, autour de ces questions de flux : « Il est de notre responsabilité de rassembler tous ces acteurs dont l’activité exerce un impact sur l’aménagement de l’espace public », ­poursuit-il. « L’enjeu, à terme, serait d’élaborer une politique métropolitaine, avec les mêmes règles partout sur notre territoire. »

Des règles qui limiteraient la circulation des véhicules de livraison aux heures de pointe. Ou qui inciteraient à livrer aux heures creuses. Et pourquoi ne pas encourager les transports vertueux, tels que l’usage de vélos, de triporteurs électriques pour tout ce qui concerne le fameux dernier kilomètre ? Ces dispositifs ont été expérimentés dans quelques villes françaises, comme à Lille. « Mais, d’une part, le modèle économique des structures n’est pas aisé à trouver, répond ­Régis Cauche. D’autre part, les opérateurs n’imaginent pas mutualiser ce dernier kilomètre, ce qui nous pose problème car cela multiplie les trajets. »

A Paris, ­Jean-Louis ­Missika milite également en faveur d’une multiplication des points relais et consignes. L’une d’entre elles – la seule en France – est installée dans l’espace public, dans le 15e arrondissement de la capitale. « Depuis 2014, nous en avons installé 400 en France, dans les bureaux de poste et les gares », indique ­Florian Bonnasse, directeur « marketing et communication » de ­Pickup, une marque du groupe La Poste. « Les multiplier dans l’espace public constitue une solution face à l’essor à venir de ­l’e-commerce. Mais les obstacles juridiques et administratifs sont encore nombreux. » Contrairement, à l’installation d’espaces de livraisons devant certains immeubles, densément peuplés, comme le suggère encore ­Mathieu Gardrat.

Impuissants face à Amazon

Les collectivités misent aussi sur les ZFE . Issue de la loi d’orientation des mobilités, cette disposition vise à interdire la circulation des véhicules les plus polluants et les « non classés » sur certaines plages horaires. Après Paris et 79 communes des alentours depuis juillet, la ZFE concerne, notamment, dix villes de la métropole grenobloise et bientôt onze à la MEL. « Pour l’heure, c’est de loin la mesure la plus efficace pour contrôler les flux », assure ­Jean-Louis Missika.

Dans cet esprit, la capitale a aussi édité une charte de la logistique urbaine. Elle est signée par 120 opérateurs. Problème : il manque le plus important et le plus influent, ­Amazon. « Son comportement caractérisé par un refus du dialogue avec les pouvoirs publics locaux, y compris lorsqu’il installe un entrepôt sur leur territoire, est inadmissible », s’emporte l’élu, impuissant face à l’ogre américain. Et qui rêve « de le facturer directement pour son occupation de l’espace public. Mais pour cela, il faut que l’Etat nous donne les moyens de négocier dans un contexte où cet opérateur sous-traite la livraison le plus souvent à des indépendants. De fait, sur le plan juridique, ce sont eux qui se trouvent responsables de la pollution et des encombrements occasionnés ». En attendant, il appelle surtout les métropoles françaises à « s’allier autour de cette problématique car toutes seront concernées à un moment ou un autre ».

« Les élus doivent repenser le commerce selon quatre trajectoires » Pascal Madry, directeur de l’Institut pour la ville et le commerce « Le cadre de réflexion sur les équilibres commerciaux est obsolète. Il ne s’agit plus d’opposer la boutique à la moyenne surface, le centre-ville à la périphérie, le petit indépendant au grand distributeur. Les élus doivent redémarrer leur logiciel et repenser l’avenir du commerce selon quatre trajectoires : la boutique qui persiste avec les néo-indépendants, la moyenne surface, une forme de commerce hybride mêlant boutique et commerce en ligne et, enfin, les acteurs qui pensent que la boutique est morte. L’enjeu est de savoir où les villes vont mettre le pied et de déterminer si, demain, le commerce s’exercera toujours sur l’espace public ou sur un espace numérique. »

« Un dernier kilomètre vertueux et de la pédagogie » Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse (475 400 hab.), délégué à la coordination des politiques commerciale et artisanale « A Toulouse, les mouvements hebdomadaires de livraisons des marchandises représentent plus de 60 % de ceux de la métropole. En e-commerce de détail, nous estimons à environ 32 000 le nombre de colis livrés chaque jour à l’échelle de la métropole. Soit environ 400 véhicules utilitaires légers en circulation. Pour ­limiter les impacts en matière de flux, notamment au niveau du dernier kilomètre, nous installerons, en 2021, une vaste plateforme logistique à ­Fondeyre, un quartier situé dans le nord de la ville. L’enjeu sera ensuite d’encourager les opérateurs à utiliser des transports vertueux pour livrer. Une charte est prévue en ce sens. Par ailleurs, un travail de pédagogie doit être réalisé auprès des consommateurs qui veulent commander sur internet, recevoir le produit au plus vite et, en parallèle, demandent une ville verte, des rues commerçantes et vivantes. Tout cela est paradoxal. »