La Territoriale recrute et elle le fait savoir !

Publié le 20/11/2019

L’association nationale des DRH des grandes collectivités publie un sondage sur le lien des français avec leur fonction publique et lance, dans la foulée, une campagne virale pour réhabiliter les métiers territoriaux.

1,9 millions d’agents, rassemblés dans plus de 300 métiers font vivre au quotidien les services publics locaux. Un constat bien connus des experts de la Territoriale, mais de plus en plus méconnus du grand public qui délaisse ce secteur.

Pour pallier les difficultés de recrutement, l’association nationale des DRH des grandes collectivités prévoit le lancement d’une campagne virale pour réhabiliter les métiers territoriaux, avec comme point de départ la communication d’un sondage qui tord le coup aux idées reçues.

63% des français ont une bonne image des fonctionnaires

Selon les résultats de ce sondage, les trois branches de la fonction publique sont inégalement perçues. Sans surprise la fonction publique hospitalière bénéficie d’une bonne image (91%), vient ensuite la fonction publique d’Etat (73%) et seulement derrière la Territoriale (61%).

Moins bien identifié, les français jugent « utile » le travail fait par les agents des collectivités (75%) et les perçoivent comme plutôt compétents (58%). Ils se montrent plus partagés quant à leur capacité à répondre aux besoins des usagers (54%), leur implication (49%), l’intérêt de leur travail (54%).

De même, sans surprise, six français sur dix les estiment « privilégiés ». En revanche, 58% des répondants se verraient bien comme fonctionnaire et 62% y engagerait bien leurs enfants.

Une attirance que vient pourtant contredire la situation actuelle. Selon l’Association nationale des DRH des grandes collectivités, le dénigrement systématique des fonctionnaires serait un facteur majeur du manque d’attractivité de la FPT. Ce qui expliquerait d’ailleurs en partie ses difficultés à recruter.

« Halte au fonctionnaire bashing »

Comment alors réconcilier ces deux constats ? « En travaillant davantage à la revalorisation de nos métiers », répond Johan Theuret, président de l’Association des DRH des grandes collectivités.

« Quand on voit le succès du programme de recrutement qui avait été mis en place par le ministère des armées, nous nous en inspirons. Nous réfléchissons à l’éventualité de travailler avec une variété d’acteurs, comme le CNFPT, entres autres, pour coordonner notre démarche de promotion de la Territoriale ». L’appel est lancé, alors même que l’association annonce le démarrage d’une campagne virale sur les métiers de la Territoriale.

#Fiers d’être fonctionnaire

Via Instagram, Twitter, Facebook, d’ici la semaine du 25 novembre, une variété de hashtags vont débouler sur le réseau ; #DRHgrandes collectivités #Maviedefonctionnaire #Fiersd’êtrefonctionnaire #Ma fonctionpubliqueterritoriale, etc.

« Nous allons diffuser de courtes vidéos, mettre en avant les atouts de la territoriale qui est riche d’emplois ; le management bienveillant qu’on y trouve, l’utilité des métiers. Notre ambition est de donner vie au travail concret de terrain des fonctionnaires », assure Sarah Deslandes, vice-présidente de l’Association des DRH des grandes collectivités.

Cette diffusion sera mise en œuvre par deux promotions d’étudiants en MBA de communication publique et influence de l’Efap. « L’objectif est d’y associer autant que possible le grand public, que les internautes s’en saisissent qu’ils partagent nos informations et les films », explique Caroline Charlet, coordinatrice du MBA de l’Efap de Lille.