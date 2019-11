Lancement de la seconde édition de « Fier de ma commune » !

événement

Publié le 20/11/2019 • Par La Rédaction • dans : France

Et c’est reparti pour « Fier de ma commune » ! Organisés par la Gazette avec l’Association des maires de France et France Info, et en partenariat avec le Courrier des maires, ces trophées qui récompensent les initiatives des communes et de leur intercommunalité visant à améliorer le quotidien de leurs habitants a vu sa seconde édition officiellement lancée lors du Salon des maires.

Lancée au sein du Lab « Ville de demain », nouvel espace du Salon des maires version 2019, la seconde édition des trophées « Fier de ma commune » a permis de rappeler aux élus locaux et visiteurs que les initiatives des ville qui améliorent le quotidien de leurs habitants doivent être récompensées.

Et c’est justement le but de ces Trophées organisés par la Gazette avec l’Association des maires de France et France Info, et en partenariat avec le Courrier des maires. L’an dernier, avec ses 570 dossiers déposés en quelques semaines, la première édition des Trophées « Fier de ma commune » a rencontré un véritable succès. Organisés autour de 8 catégories, ils ont touché l’ensemble des strates de communes, issues de toutes les régions, avec 52 % de dossiers déposés par des communes de moins de 10 000 habitants. Réunis le 1er juillet 2019 à la Maison de la Radio à Paris, les lauréats ont pu partager leur expérience.

Mêmes règles du jeu

La seconde édition, lancée ce mercredi 20 novembre, suivra les mêmes règles. Huit catégories permettront aux élus et agents de candidater :

Solidarités : la commune est un acteur important de cohésion sociale. Témoignez de la manière dont l’équipe municipale coopère avec les acteurs du territoire en faveur de l’action sociale, de l’emploi et de la santé.

Aménagement et cadre de vie : améliorer le cadre de vie est un défi majeur. Comment votre équipe municipale s’emploie à aménager et réinventer l’espace public ou le logement sur votre commune : habitat, infrastructures, voirie, végétalisation, tourisme, commerces…

Famille et jeunesse : périscolaire, activités sportives et culturelles, éveil artistique… Votre commune fait la part belle aux apprentissages et aux échanges intergénérationnels pour l’épanouissement de tous ? Comment cela se traduit-il au quotidien ?

Mobilités : Permettre aux habitants de se déplacer et améliorer l’accessibilité, c’est favoriser l’accès à l’emploi et aux loisirs, faciliter les échanges et renforcer l’attractivité du territoire. Quelles sont les solutions mises en place par votre élu ?

Numérique : Votre commune joue la carte du numérique. Elle est connectée voire très connectée ? Illustrez l’action originale menée par l’équipe municipale dans les domaines de l’accessibilité, la formation, la gestion des données ou des réseaux sociaux.

Nature et environnement : Votre commune est engagée à préserver la biodiversité, la qualité de l’eau et de l’air, à faciliter la transition énergétique et l’économie circulaire ? Faites nous part des actions concrètes qu’elle mène.

Participation citoyenne : Votre commune implique ses habitants dans la vie de la cité et les consulte régulièrement ? Dîtes-nous comment : budget participatif, agendas 21, réunions publiques, comités de quartiers, civic tech… ?

Et aussi… Il n’y a pas une vie mais des vies de la commune. Exprimez-vous sur les sujets qui vous ont touchés et concernent d’autres thèmes d’importance : développement économique, culture, patrimoine, sport…