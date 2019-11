Les réserves des musées de Reims font cause commune

Patrimoine

Publié le 27/11/2019 • Par Frédéric Marais • dans : Actualité Culture, France, Innovations et Territoires, Régions

C. Arnold / ville de Reims

Le fonctionnement plus transversal des musées a mené à la construction de réserves mutualisées. Des dizaines de milliers d’œuvres y sont attendues dès mars 2020.

Lancé en octobre 2018, le chantier de construction des réserves externalisées et mutualisées des musées municipaux de Reims s’achèvera en décembre 2019, pour une mise en service effective en mars 2020. Trois années seront ensuite nécessaires pour y transférer plusieurs dizaines de milliers d’œuvres, disséminées aujourd’hui sur plusieurs sites, qui arrivent tous à saturation.

Le chiffre exact n’est pas encore connu, car les collections rémoises sont en cours d’inventaire et de récolement, et les découvertes se font à un rythme soutenu. « On ne sera pas loin de 100 000 œuvres en tout », pronostique Georges Magnier, le directeur des musées de Reims. L’urgence pour lui est de déménager les œuvres exposées ou entreposées au musée des Beaux-Arts — environ 20 000 — ...

