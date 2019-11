Dans la com’, rien ne se perd, tout se recycle

[start-up] Numérique

Publié le 28/11/2019 • Par Myriem Lahidely • dans : Innovations et Territoires

La start-up Konenga propose aux entreprises et aux collectivités disposant de campagnes de communication de les recycler en les lui cédant, ainsi que les droits de réutilisation. Ces contenus sont mis à disposition sur une plateforme web.

Lutter contre le gaspillage de création artistique et intellectuelle en partageant ou en recyclant des campagnes de communication d’intérêt général sur des enjeux sociétaux ou environnementaux… Tel est le principe de « konenga.com », une plateforme web qui propose, à ce jour, une quinzaine de campagnes sur les écogestes, les mobilités douces, la biodiversité, le zéro phyto, les déchets plastique, la santé…

Unique en son genre, l’outil a été lancé fin 2018 par Konenga, start-up de l’économie sociale et solidaire, et Patte blanche, agence de communication spécialisée dans le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, toutes deux basées à Montpellier. « L’idée nous est venue en travaillant avec de grandes enseignes, de plus en plus demandeuses de campagnes de sensibilisation sur des sujets écolos pour faire changer les comportements, explique Elodie Foujols, coordinatrice de la start-up. D’un client à l’autre, les briefs sont assez similaires. »

Droits de réutilisation cédés

Or ces campagnes sont utilisées pour un temps limité et souvent à usage unique. De plus, de nombreux projets réalisés par des agences de com’ ou des graphistes, dans le cadre d’un appel d’offres par exemple, sont oubliés s’ils n’ont pas été retenus. « On parle de développement durable et, en même temps, on crée pour jeter ! » déplore la coordinatrice.

Konenga propose à ces entreprises et aux collectivités disposant de campagnes déjà montées de les recycler en les lui cédant, ainsi que les droits de réutilisation. Le groupe Fnac-Darty, par exemple, a donné sa campagne « Boire sans plastique » destinée à sensibiliser ses salariés au gaspillage des bouteilles d’eau en plastique. Plusieurs collectivités s’y intéressent.

Ces campagnes personnalisables par un logo ou un message sont en outre accessibles aux collectivités sans gros moyens, entre 50 euros HT et 1 000 euros HT, prix de base. « Elles ont déjà été payées, ce qui permet de les proposer à moindre coût », explique Elodie Foujols. Un atout pour la start-up, à l’heure où les collectivités sont tenues de réduire leurs dépenses.

Bons points

« Une campagne coûte au minimum 10 000 euros en moyenne, c’est beaucoup pour une petite structure, et les prix montent vite si s’ajoutent des développements numériques tels que des vidéos ou une appli mobile », rappelle-t-elle. Cette accessibilité au plus grand nombre permet aussi d’augmenter l’impact de ces messages.

Toute création ou campagne réutilisée par le biais de la plateforme assure à l’institution donatrice une rétribution sous forme de « bons points » (« GoodKoins ») qu’elle peut réaffecter au financement d’une autre campagne. « Notre objectif est aussi de sensibiliser les collectivités sur des thématiques qu’elles n’auraient pas prévues », confie Elodie Foujols.

Prochaine étape : le Konenga creative tour. Ce tour de France en dix étapes va fédérer différents acteurs d’une même ville – collectivité, entreprise, association, agence de communication — désireux de communiquer sur un même thème, pour créer des supports de sensibilisation, en mettant en commun les idées et les budgets. A Cayenne sur la préservation des écosystèmes terrestres mi-novembre, à Montpellier sur la santé début 2020…

Contact. Elodie Foujols, coordinatrice, 07.61.15.56.67.