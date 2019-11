Police municipale : Emmanuel Macron veut aller plus loin dans la coopération

Congrès des maires 2019

Publié le 20/11/2019 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

A l'occasion de son discours devant le Congrès des maires, le président de la République, Emmanuel Macron, a défendu le bilan de son gouvernement en matière de sécurité et vanté la coopération entre les forces de l'ordre et les polices municipales, allant même jusqu'à avancer des pistes d'amélioration concernant l'accès aux fichiers ou les pouvoirs de police.

Se présentant comme « le gardien de l’essentiel, l’unité de la nation, et du quotidien concret des vies, de la dimension humaine qui, à la fin, doit guider toute action publique », Emmanuel Macron s’est longuement étendu dans son discours du 19 novembre devant le Congrès des maires à Paris sur les moyens « d’unir et de rassembler » et de « faire bloc » contre les divisions nationales, les « fractures territoriales, numériques, sociales » révélées par la crise des gilets jaunes.

« C’est bien de cela dont je suis venu vous parler aujourd’hui (…) sur la manière dont nous ensemble, maires de France et président de la République, comment nous pouvons rassembler les Français »

Présence sur le terrain

Faire bloc entre autres pour assurer la « sécurité au quotidien » de tous les Français. Une ...