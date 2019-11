Sécurité : les maires demandent plus de moyens humains et juridiques

Congrès des maires 2019

Publié le 19/11/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Dossiers d'actualité, France

A l’occasion d’une table ronde consacrée à l’engagement des maires pour la protection de leurs concitoyens organisé ce mardi 19 novembre, lors du Congrès des maires, Christian Estrosi, maire de Nice, Nathalie Koenders, vice-présidente de la métropole de Dijon, et Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, ont mis en avant le manque de moyens humains et juridiques pour permettre aux élus locaux de lutter efficacement contre les incivilités.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Nous nous sentons bien seuls. Les maires prennent leurs responsabilités mais l’Etat ne met pas les moyens en face. » Mardi 19 novembre, lors d’une table ronde sur la sécurité organisée au Congrès des maires, Nathalie Koenders, 1ère adjointe au maire de Dijon et vice-présidente de la métropole, a relayé l’appel lancé quelques jours plus tôt par une dizaine d’élus locaux, en lien avec l’association Ville et banlieue.

Que ce soit dans les rangs de la police nationale et dans ceux de la justice, l’élue pointe le manque de moyens. « La police nationale est une police d’intervention et du maintien de l’ordre au détriment de la sécurité publique. De plus, la police de sécurité du quotidien va dans le bon sens mais dans les faits, c’est compliqué à mettre en place. Quant à la justice, les délais ...