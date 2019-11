La transformation de la fonction publique implique celle de la négociation

Organisations syndicales

Publié le 26/11/2019 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

La négociation collective change de nature lorsqu'elle ne débouche pas sur des droits nouveaux pour les salariés mais, au contraire, leur en retire. Cette évolution, en germe dans la loi « fonction publique » de 2019, suppose que les collectivités et leurs syndicats modifient leurs pratiques de négociation.

Accord, accord-cadre, protocole d’accord, charte. Les textes négociés entre les collectivités et les syndicats de leurs salariés se sont multipliés ces dernières années. Souvent citée en exemple, la ville de Suresnes (1 061 agents, 48 600 hab., Hauts-de-Seine) en a conclu une trentaine en dix ans. Ces négociations aboutissent souvent à des droits supplémentaires pour les salariés : mutuelle plus avantageuse que la loi, activités culturelles et sportives, droit syndical, télétravail. Tant que c’est le cas, il n’y a pas de difficultés et pas vraiment de négociation.

Ainsi, lorsque la métropole de Lyon (59 communes, 9 200 agents, 1,3 million d’hab.) vote, en septembre 2018, une délibération sur l’expérimentation du télétravail par 150 agents, c’est ce ...

