Intercommunalité : l’AMF en communion avec le Sénat

Congrès des maires 2019

Publié le 19/11/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les représentants de l’Association des maires de France, le 19 novembre 2019, ont repris les critiques de Gérard Larcher contre la version de la commission des lois de l’Assemblée nationale du projet de loi « Engagement et proximité ». Le ministre chargé des collectivités, Sébastien Lecornu a, malgré tout, cherché un terrain d’entente.

L’Association des maires de France reste fidèle au grand conseil des communes de France. Lors de la première séance de son congrès, le mardi 19 novembre au matin, ses représentants ont fait leurs les critiques exprimées par le président du Sénat, Gérard Larcher (LR) dans son interview, la veille, à La Gazette des Communes.

Le premier vice-président délégué André Laignel (PS) a dénoncé le retour du transfert de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités. « Un feuilleton interminable… La seule solution intelligente est celle du Sénat : la liberté des communes », a fustigé le premier magistrat socialiste d’Issoudun (Indre). Gérard Larcher, dans nos colonnes, s’était dit « effondré ».

Loi NOTRe et… conflit israélo-palestinien

« Les mots sont excessifs, a réagi sur France Inter le 19 novembre le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu. Dans cette même interview, il compare la loi NOTRe au conflit israélo-palestinien et parle de Gaza. On ne peut pas dire des choses aussi graves sur des sujets sur lesquels il peut y avoir des discussions juridiques, techniques, peut-être politiques. Mais il faut garder la tonalité la plus sobre possible. »

Il n’empêche, pour Françoise Gatel, rapporteure (Union centriste) du texte au Sénat, à la tribune du congrès des maires, la commission des lois de l’Assemblée nationale ne tourne pas suffisamment la page de la loi NOTRe.

Appel à l’intelligence territoriale

« Il faut remettre les élus municipaux au cœur de l’action publique », a-t-elle martelé, appelant Sébastien Lecornu, présent à ses côtés Porte de Versailles à faire preuve d’« intelligence territoriale ».

Le ministre chargé des Collectivités territoriales a donné quelques gages au Sénat et à l’AMF. Il a souhaité, dans le droit fil des travaux de la Haute-Assemblée en première lecture, que la loi « Engagement et proximité » prévoit que des compétences facultatives intercommunales puissent être exercées seulement dans une partie d’un groupement. Il a aussi fait un petit geste sur l’eau et l’assainissement. Il a évoqué une « sécabilité » de ces deux compétences dans les communautés de communes. « Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent », a réagi, égal à lui-même, André Laignel.

Cet article est en relation avec le dossier